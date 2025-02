Polícia efetua mandado de busca e apreensão contra suspeito de matar gato

Durante investigação de um homem que teria matado um gato com um tiro em Sobradinho no início de janeiro, a Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA/Cepema), cumpriu, nessa terça-feira (25/2), mandado de busca e apreensão. Ação foi feita na residência do suspeito, de 36 anos, e teve como objetivo localizar e apreender a arma utilizada no crime.

O gato Gaspar foi morto em 4 de janeiro de 2025, por volta das 20h20, ocasião em que imagens de câmeras de segurança da residência registraram um clarão característico de disparo de arma de fogo, vindo da residência do indiciado. Logo após o tiro, o gato foi visto saindo da casa se arrastando, sem movimentos nas patas traseiras.



A ação, denominada Operação Blanche Mortelle, foi realizada no Setor de Mansões de Sobradinho II. Durante as buscas, foram encontrados diversos objetos que reforçam a materialidade do crime, incluindo cilindros de CO2, esferas metálicas e uma caixa de arma de gás comprimido, indicando o uso de uma arma de airsoft a base de CO2 para o disparo que matou o animal. Além disso, foi apreendida uma munição com as características semelhantes ao projétil identificado na radiografia do corpo do gato.

O material encontrado foi encaminhado para perícia técnica, a fim de confirmar sua compatibilidade com os fragmentos encontrados na vítima.