Incêndio em residência na Asa Norte deixa mãe e filho feridos

Um incêndio de médias proporções atingiu uma residência na 910 da Asa Norte e deixou duas pessoas feridas nesta quinta-feira (27/2). As vítimas, uma idosa de 81 anos e seu filho, 52, sofreram queimaduras em várias partes do corpo e foram encaminhadas ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). O incêndio, que durou cerca de 20 minutos, ficou concentrado na sala e na cozinha da casa.

De acordo com o tenente Ronaldo Barros, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a senhora dentro do quarto, impossibilitada de sair devido à intensa fumaça. “Após o resgate, foi ministrado oxigênio para as vítimas e realizado o aquecimento do corpo com cobertores próprios para evitar a perda de temperatura”, informou ao Correio.













Antes da chegada dos bombeiros, moradores da quadra se mobilizaram para tentar resgatar as vítimas. Gabriel Ribeiro, 19, foi um dos primeiros a prestar socorro à família. “Quando eu cheguei, já tinham umas dez pessoas tentando ajudar. Um homem saiu da casa com o corpo completamente queimado, e a senhora ficou presa no interior da residência”, relatou.

Os vizinhos tentaram abrir o portão da casa com ferramentas como martelos e serras, mas devido a dificuldade, um homem usou um carro para puxar a estrutura com o objetivo de liberar a entrada. “O sentimento era de pânico. Foi um milagre a senhora ter saído consciente”, disse Gabriel.

Segundo os bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão analisadas pela perícia. A corporação reforça a importância de medidas de segurança em casos de incêndio, como desligar os disjuntores, sair do local se possível e acionar imediatamente os bombeiros pelo telefone 193.