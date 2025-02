Ibaneis destaca a integração no consórcio Brasil Central e avanços na segurança pública

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, reforçou nesta quinta-feira (27/2) a importância da cooperação entre os estados que compõem o Consórcio Brasil Central, destacando avanços nas áreas de segurança pública, compras integradas e financiamento de obras.

Durante um evento com autoridades regionais, Ibaneis elogiou a atuação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à frente do consórcio e ressaltou que a colaboração entre os estados tem gerado benefícios concretos para a população.

“A alegria de ter você mais uma vez à frente desse consórcio, que, graças a Deus, tem trazido muitos bons frutos para todos os estados que o compõem”, afirmou o governador, dirigindo-se a Caiado.

Segurança Pública Integrada

A segurança pública foi um dos principais temas do discurso de Ibaneis, que enfatizou a necessidade de uma atuação conjunta para combater o crime organizado. O governador citou a recente reunião entre secretários de segurança de diferentes estados, realizada em Brasília, como um passo fundamental para fortalecer essa cooperação.

“Não adianta eu tirar o bandido daqui e ele ir para Goiás, e o Caiado tirar de lá e ele vir para cá. Temos que trabalhar de forma integrada”, destacou.

Ibaneis também elogiou o trabalho do secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, que preside o consórcio de secretários da área e tem conduzido discussões estratégicas sobre o tema.

Efeitos positivos

O governador citou ainda os efeitos positivos do consórcio na área de mobilidade urbana, mencionando a recente suspensão do reajuste das tarifas de ônibus no Entorno do DF como resultado direto dessa articulação. Além disso, ele destacou a importância das compras integradas realizadas pelos estados, principalmente na aquisição de medicamentos.

“O consórcio tem uma importância muito grande para a vida das pessoas. Ele precisa ser cada vez mais divulgado, tanto nas suas ações de segurança quanto nas compras integradas de medicamentos”, afirmou.

Outro ponto abordado por Ibaneis Rocha foi o crescimento do Banco de Brasília (BRB), que passou por uma reestruturação desde o início de sua gestão. Segundo ele, o banco, que estava em situação crítica, se tornou uma peça-chave na integração regional, financiando obras e ampliando sua base de clientes.

“Tínhamos um total de 600 mil contas, hoje já passamos de 8 milhões de clientes. Fizemos do BRB um banco de integração com todos os estados, financiando obras e cumprindo o papel que lhe foi designado desde a sua criação”, afirmou.