Confira a programação de carnaval no DF para sábado (1°/3)

A folia está garantida neste carnaval em todo o Distrito Federal, com blocos para adultos e para o público infantil. A programação oficial começa neste sábado (1º/3) e haverá atividades até 16 de março, de acordo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).

Neste ano, o transporte público — ônibus e metrô — será gratuito de sábado (1º/3) a terça-feira (4/3).

CB Folia

Organizado pelo Correio Braziliense, TV Brasília e Clube FM, o CB Folia chega a 8ª edição premiando os melhores blocos, momentos e fantasias.

O público pode votar no Melhor Bloco de Rua até 5 de março, enquanto o júri técnico escolherá os vencedores nas categorias Melhor Bloco de Rua (1º, 2º e 3º lugares), Melhor Momento, Melhor Fantasia Adulta e Melhor Fantasia Infantil.

Os blocos serão avaliados com notas de 0 a 10 nos critérios animação (peso 5), estrutura (peso 2), sustentabilidade (peso 1) e respeito ao próximo (peso 2).

Para disputar os prêmios de Melhor Fantasia Adulto e Melhor Fantasia Infantil, os foliões poderão enviar suas próprias fotos por meio do site oficial. O júri analisará as imagens segundo a criatividade, originalidade e relevância da fantasia. O envio deve ser feito em formato jpeg, com boa qualidade, e acompanhado de nome completo, e-mail e telefone para contato.

Os vencedores serão anunciados em 7 de março, às 13h, com transmissão ao vivo no DF Alerta, da TV Brasília.

Veja a programação deste sábado (1°/3)

Leds Bora

» Horário: 18h às 22h

» Local: Setor Comercial Sul – Quadra 05 – Prédio da OI

» Horário: 13h às 20h

» Local: Setor Comercial Sul – Quadra 05 – Prédio da OI



» Horário: 12h às 22h

» Local: Praça do Cidadão, St. M EQNM 18/20, Ceilândia



» Horário: 16h às 3h

» Local: Arena Top Show, São Sebastião



» Horário: 15h às 22h

» Local: Praça Lourival Bandeira (Cine Itapuã)



» Horário: 13h às 16h

» Local: Estacionamento do Minas Tênis Clube



» Horário: 14h às 22h

» Local: Rua do Lazer, Águas Claras



» Horário: 15h às 21h

» Local: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano



» Horário: 16h às 22h

» Local: Estacionamento do Minas Tênis Clube



» Horário: 10h às 19h

» Local: SBS



» Horário: 14h às 20h30

» Local: Estacionamento do Taguaparque.



» Horário: 15h às 19h

» Local: Cortejo do SesiLAB até o palco principal do Setor Carnavalesco Sul

Veja AQUI a programação completa até 16 de março.