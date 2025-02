Incêndio: churrasqueira de quiosque pega fogo no SIA

Um incêndio em um quiosque localizado no Trecho 2 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na madrugada desta sexta-feira (28/2). Segundo a corporação, o foco das chamas estava na churrasqueira do estabelecimento, onde havia grande quantidade de gordura próxima ao acabamento de madeira.

Leia também: Incêndio em residência na Asa Norte deixa mãe e filho feridos

Após localizar e desligar o disjuntor principal do quadro elétrico, os bombeiros conseguiram acessar os fundos do quiosque para eliminar as chamas com rapidez, preservando o estabelecimento. Em seguida, foi realizada a ventilação do local para remoção da fumaça. Não houve vítimas nem animais feridos.

A perícia de incêndio do CBMDF foi acionada e o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular