Adolescente que levou mais de 4,5 mil picadas de abelhas tem alta; veja vídeo

Adolescente que levou mais de 4,5 mil picadas de abelhas tem alta do hospital - (crédito: Letícia Guedes/CB/DA Press)

O adolescente de 14 anos, Vitor Hugo Ferreira Duarte, que levou 4,5 mil picadas de abelha ao tentar recuperar uma bola que caiu fora da quadra da escola em que estuda, no Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol, na Fercal, recebeu alta do hospital na manhã desta sexta-feira (28/2). Acompanhado da família, de cartazes e balões, o menino deixou a unidade de saúde sem nenhuma sequela.

Tímido, mas sem esconder a empolgação, Vitor contou que inicialmente sentiu medo de que algo pior pudesse acontecer, mas elogiou o atendimento no hospital. “Fui muito bem cuidado por todos os médicos, me senti bem durante os dias que fiquei aqui”, declarou.

Adolescente que levou mais de 4,5 mil picadas de abelhas tem alta do hospital (foto: Letícia Guedes/CB/DA Press)

Apesar da gravidade em que ficou, Vitor já não apresenta nenhum sintoma decorrente do incidente. Apenas as marcas das ferroadas, evidentes por todo corpo, impedem que o acontecimento seja apagado de sua mente. “Eu estou bem, só não quero voltar naquele lugar nunca mais (região de mata onde a bola caiu)”, disse. Confira o vídeo da alta do adolescente:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Relembre

Vitor Hugo e outros colegas jogavam futebol quando a bola foi parar em uma área de mata, ao lado da escola. Ao descer uma ribanceira para buscá-la, o adolescente acabou pisando em um pneu, onde a colmeia estava escondida. Os insetos, então, se alvoroçaram e atacaram o estudante.