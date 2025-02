Sob protesto, moradores da 105 Norte querem desativar parque infantil

Um parque infantil da quadra 105 Norte está próximo de ser desativado após clamor de moradores por conta da 'bagunça' e da alta circulação de crianças nos pilotis. Em votação na assembleia ordinária na última quarta-feira (26/2), moradores da quadra votaram pela desinstalação do parque. No entanto, moradores que são a favor estão insatisfeitos e organizaram um abaixo-assinado contra a desativação e correm contra o tempo, pois, após a votação, o parque tem uma semana para ser desinstalado. Uma denúncia foi apresentada ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para que o parque seja mantido. O acesso ao abaixo-assinado está no perfil do Instagram criado pelos moradores neste link.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A servidora pública Pétalla Timo, 36 anos, é moradora da quadra e tem um filho de 1 ano que frequenta o parque. Ela diz que as reclamações quanto ao parque vêm de muito tempo. "Nas assembleias de condomínio, ao longo dos últimos anos, sempre havia consenso favorável ao parquinho no fim das contas. Aos poucos, decidiu-se por cercar o parque, determinar limite de idade, de horário de funcionamento, como forma de mitigar o desconforto com barulho, etc", conta. "Esta semana, foi a primeira vez, ao longo de todos esses anos, que a assembleia virou e a maioria votou pela retirada do parque", acrescenta.

A moradora lembra ainda que o parque foi instalado em área pública e, embora os equipamentos tenham sido adquiridos de forma privada, ele se tornou um bem de uso coletivo da comunidade. "Uma retirada unilateral vai prejudicar muito o direito das crianças e das famílias de utilizarem esse espaço de convivência comunitária onde as crianças podem socializar com segurança longe das telas", ressalta Pétalla. "Nossa ideia era que o síndico pudesse se abrir ao diálogo para a gente pensar uma relocalização desse parquinho, mas ele quer vender os equipamentos, não quer nem considerar assim a possibilidade da gente adquirir ou continuar utilizando esses", finaliza.