Homem é morto a facadas em Samambaia Norte; autor do crime é preso

Um homem de 27 anos foi morto em Samambaia na tarde desta sexta-feira (28/02), vítima de facadas. O crime ocorreu na quadra 406, conjunto N. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao chegar ao local, os socorristas encontraram a vítima sem sinais vitais. O autor do crime foi preso e encaminhado para a 26° Delegacia de Polícia de Samambaia Norte.

Segundo testemunhas, os dois homens estavam brigando. A vítima agrediu o outro indivíduo com um pedaço de madeira e recebeu golpes de faca na região do peito. De acordo com testemunhas, os dois são parentes.