Briga entre amigos termina em morte a facadas em Samambaia Norte

No chão da avenida comercial da Quadra 406, Conjunto C, de Samambaia Norte, ainda era possível ver marcas de sangue do homicídio ocorrido na tarde desta sexta-feira (28/2). Luan Felipe Araújo dos Santos, de 18 anos, esfaqueou Matheus Silva Ferreira, de 28.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Luan foi preso em flagrante.

De acordo com o delegado da 26ª Delegacia de Polícia, Reginaldo Alves Araújo, os dois eram amigos. No entanto, Matheus teria invadido a casa de Luan, agredindo-o com pauladas e acusando-o de envolvimento em um roubo a uma borracharia. “Os dois entraram em luta corporal, e Luan desferiu um golpe de faca na cintura da vítima, que não resistiu”, relatou o delegado.

“O suposto roubo atribuído a Luan não foi confirmado. Não há registros desse crime. Segundo Luan, essa acusação era fruto de um delírio da vítima, possivelmente causado pelo uso de substâncias. Testemunhas afirmaram que esse roubo nunca ocorreu”, acrescentou o delegado.

Um comerciante presenciou a briga e o momento em que Matheus foi esfaqueado. Segundo ele, a vítima pediu ajuda, e ele o sentou em uma cadeira antes de acionar a polícia. “Luan morava nesta casa há cerca de um mês”, contou.