Por água abaixo! Homem é preso após tentar se livrar de drogas pelo vaso sanitário

Um homem foi preso em uma distribuidora de bebidas em Samambaia após tentar se livrar de drogas pela descarga. A ação aconteceu quando os policiais da ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas) observaram uma movimentação suspeita no comércio, indicando possível tráfico de entorpecentes. No local, um possível comprador foi abordado e, com ele, foram encontradas duas porções de maconha.

Ao perceber a presença policial, o responsável pelo estabelecimento, um homem de 26 anos, correu para o fundo da loja e tentou descartar algo no vaso sanitário. Sobre uma bancada, os policiais encontraram algumas porções da mesma substância.

Ao inspecionar o caixa da distribuidora, foi identificada uma câmera de monitoramento que, segundo o suspeito, era usada proprietário da loja para controlar a movimentação e a venda dos entorpecentes. Durante a abordagem, o homem admitiu que havia descartado outras porções de drogas no sanitário.

Os envolvidos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.