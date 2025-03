Ibaneis comemora "ônibus e metrô de graça" com vídeo nas redes sociais

"É mais facilidade para todo mundo aproveitar a festa com tranquilidade", escreveu o governador, no Instagram. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, utilizou sua conta nas redes sociais para enaltecer o decreto instituído nesta sexta-feira (28/2) que institui a gratuidade no transporte público em domingos e feriados. A medida também prevê ônibus e metrô de graça a partir deste sábado (1º/3) até às 23h59 da próxima terça-feira (4/3).

“É isso mesmo! Durante todo o Carnaval, de hoje a terça (4), a população do DF vai curtir a folia com ônibus e metrô de graça! É mais facilidade para todo mundo aproveitar a festa com tranquilidade”, escreveu o governador, neste sábado (1º/3), em vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Nesta sexta-feira, o Governo do Distrito Federal (GDF) também publicou a programação especial de horários e itinerários para o transporte público na capital federal durante os dias de folia. Segundo o GDF, haverá reforço na frota e na quantidade de viagens, especialmente em horários de dispersão, ao final de blocos e eventos.





























Podem utilizar o transporte público de graça os usuários do Cartão Mobilidade ou de qualquer outro cartão, como Passe Livre Estudantil, Vale Transporte, Mobilidade, PcD e Idoso. “Quem usa cartão de débito e crédito ou QR Code, é só chegar e pedir para o cobrador e ele vai liberar a entrada. O acesso ainda continua pela porta da frente e o desembarque, pelas demais portas”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade do GDF, Zeno Gonçalves.