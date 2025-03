Famílias e foliões elogiam organização do bloco Mamãe Taguá

Helmer Muniz, com a filha e a esposa, estava satisfeito com a atenção às crianças - (crédito: Carlos Silva - CB/DAPress)

Foliões se divertiram, no estacionamento do Taguaparque, em Taguatinga, neste sábado (1º/3), com o bloco carnavalesco Mamãe Taguá. Com muita música e animação, o grupo arrastou muitas pessoas, várias delas fantasiadas, que celebravam a festa de Momo.

Desde as primeiras horas da tarde, grupos de amigos e famílias começaram a se reunir, transformando a região em um mar de cores. Entre os ritmos que embalaram o público, o tradicional samba e marchinhas dividiram espaço com outros estilos, atendendo a todos os gostos.

Letícia Farias, 20 anos, saiu de Samambaia para aproveitar o bloco com a família. Ela elogiou a organização do evento e o ambiente seguro e acolhedor. "Curtimos bastante. Eu gostei que aqui tem muita segurança, tem o apoio da brigada. É muito seguro, um ambiente familiar, mesmo, maravilhoso! As músicas são ótimas, e a equipe está muito bem preparada para o evento", disse.

Agatha Almeida, 6 anos, aproveitou a festança, mas de um jeito peculiar: "Amei o pula-pula". Ela e outras crianças pularam, literalmente, o carnaval do Taguaparque nos brinquedos infláveis.

Morador da região, Helmer Muniz, 43, aproveitou o Mamãe Taguá com a filha Lívia, de 5. Para ele, foi uma oportunidade de curtir o dia em um ambiente seguro e bem estruturado, ideal para as crianças. "Encontramos um ambiente bem tranquilo, bastantes policiais, está bem na paz", comentou.

Lívia, que é autista, se encantou com os personagens de histórias infantis que acompanhavam o bloco. Perguntada sobre o que mais gostou, respondeu sem titubear: "Do Pluto!".

