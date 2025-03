Vaias, broncas e sexo: veja o que aconteceu até agora no carnaval

Embora a data oficial do carnaval seja terça-feira (4/1), as festividades começaram pelo Brasil desde a noite da última quinta (27/2), com blocos e shows em diversos estados brasileiros. De vaias direcionadas a Claudia Leitte a casal flagrado fazendo sexo em camarote da Sapucaí, no Rio, o saldo da folia, até este sábado (1/3) é tanto quanto polêmico.