Carnaval: Street Dance Cadeirante agitou Bloco da Toca, em Águas Claras

O grupo Street Cadeirante se apresentou no Bloco da Toca - (crédito: Bruna Pauxis/CB)

Na Rua do Lazer, em Águas Claras, o Bloco da Toca, que se apresentou neste domingo (2/3), foi animado por uma apresentação de Street Dance composta por oito mulheres e homens cadeirantes, que dançavam sobre as cadeiras de rodas ritmos contagiantes do funk e pop.

O grupo Street Cadeirante conseguiu cativar o público, que vibrou com as coreografias incríveis, superando qualquer preconceito. “Eu era dançarina antes da lesão e, depois de vinte anos cadeirante, percebi que ainda podia dançar”, contou Carla Maia, de 44 anos, que criou o grupo junto a outras colegas.

Ela explica que há duas modalidades do grupo, de forma online, que conta com a participação de pessoas do Brasil inteiro e até de outros países e a equipe das apresentações. “Fazemos uma seleção, é comprometimento e muito ensaio. Dançar é fácil, mas o que fazemos é um show”, diz.

E o espetáculo realmente impressiona. A empresária Edilma Vitória, de 47 anos, se surpreendeu com a apresentação. "Muito lindo, emocionante. Tornou ainda melhor o evento, que já estava sendo incrível", relatou. Ela, que é mineira, está passando pela primeira vez o carnaval em Brasília e disse estar gostando muito. "Meu carnaval, na minha cidade é maravilhoso, mas me surpreendi com o de Brasília, muito legal mesmo."