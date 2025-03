Zoo de Brasília prepara alimentação especial de carnaval para os animais

A folia está presente em diversas regiões administrativas do DF, inclusive no Zoológico de Brasília. Neste Carnaval, o espaço preparou uma alimentação especial de carnaval para os animais, colocando uma caixa decorada com elementos carnavalescos. A prática, conhecida como enriquecimento alimentar, faz parte da rotina do zoo e envolve diversos animais que habitam o espaço.



























Segundo o Zoo de Brasília, essas técnicas são fundamentais para estimular os instintos dos bichos. Além do lobo-guará, Atena, que recebeu uma caixa decorada, jabutis e um tamanduá-bandeira também participaram da folia com a comida surpresa. Aberta para visualização do público, a atividade utiliza recipientes recheados de aromas e surpresas, estimulando o faro e as habilidades motoras dos animais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A supervisora de condicionamento animal do Zoológico de Brasília, Andressa Teles explica que mesmo após se alimentar, os animais continuam interagindo com os brinquedos. “No caso da Atena, fizemos uma caixa bem reforçada, com alguns furos, e colocamos lá dentro feno e alguns pés de frango, que é algo que ela gosta bastante. Isso faz com que ela leve um tempo maior até chegar à alimentação”, declara.

“Nosso compromisso vai além de apenas abrigar os animais. Trabalhamos diariamente para oferecer estímulos que melhoram sua qualidade de vida e os aproximam de seu comportamento natural, ao mesmo tempo em que conscientizamos a sociedade sobre a importância desse cuidado”, afirma o diretor-presidente do zoológico, Wallison Couto.