"Vai de Graça": transporte gratuito no DF ganha nome oficial

O decreto que implementa a gratuidade do transporte público no Distrito Federal aos domingos e feriados será assinado nesta sexta-feira (28/2) e a tarifa zero começará a valer a partir de sábado (1/3), primeiro dia de carnaval. O serviço terá o nome 'Vai de Graça'.

“Vamos assinar o decreto liberando as catracas no domingo e nos feriados para que as pessoas possam se movimentar pelas cidades, ir às igrejas, visitar seus parentes, ir para o comércio e conhecer a cidade, porque muita gente vai ao Plano Piloto muitas vezes para trabalhar e não tem tempo para conhecer os monumentos que existem em Brasília. Agora, nós estamos dando essa oportunidade para os trabalhadores e as pessoas de bem do Distrito Federal”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

O Vai de Graça libera a gratuidade para ônibus e metrô aos domingos e feriados. A iniciativa começa a valer a partir da meia-noite do sábado de carnaval (1º/3), se estendendo até as 23h59 de terça-feira (4/3). Os veículos estarão com as portas abertas para os passageiros durante todo o feriado.

Os quatro dias oficiais de folia vão contar com transporte público gratuito para a população. Além das linhas regulares de ônibus que atendem a capital, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) prepara uma programação especial de horários e itinerários para facilitar o deslocamento dos passageiros até os blocos e festas no Distrito Federal. A gratuidade também vale para os BRTs e Zebrinhas.

“A gente estudou como é que o transporte se comportou nos últimos anos dos últimos carnavais e estamos preparados para atender essa oferta com um acréscimo de até 35%. Teremos, primeiro, reforço de frota, e também vamos alterar linhas, porque o eixo de deslocamento muda, que deixa de ser um deslocamento para o trabalho e passa a ser para lazer”, detalha o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.