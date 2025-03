Duas crianças ficam feridas em colisão de carro contra poste, em Ceilândia

Um carro colidiu contra um poste de iluminação na QNO 9, em frente ao Centro Olímpico de Ceilândia, na noite deste domingo (2/3). Entre as vítimas estavam duas crianças: uma de 9 anos, que sofreu lesões na parte frontal da cabeça e recebeu atendimento seguindo protocolo de trauma; e outra de 2 anos, que não apresentava lesões aparentes, mas se queixava de dores.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e enviou seis viaturas para o socorro. Chegando ao local, os bombeiros encontraram um veículo Palio Weekend Adventure Flex, de cor preta, que havia colidido contra um poste de iluminação pública.

A condutora do veículo, uma mulher de 30 anos, machucou a região frontal da cabeça. Um homem de 25 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e não há informações sobre seu estado de saúde.

Todos os feridos foram encaminhados conscientes e orientados para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A via precisou ser totalmente interditada para o atendimento das vítimas. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.