Homem se afoga no Lago Paranoá, fica cinco minutos submerso e é resgatado

Um homem de 26 anos se afogou enquanto nadava no Lago Paranoá, na tarde deste domingo de carnaval (2/3). O incidente ocorreu na altura da Ponte JK.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe de socorro chegou ao local, mergulhadores iniciaram as buscas e resgataram a vítima, após estar submerso por aproximadamente cinco minutos.

Ainda segundo a corporação, os socorristas iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e, após 40 minutos de reanimação, obtiveram sucesso, restabelecendo o pulso do paciente.

O jovem foi transportado pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Hospital de Base (IHBB). O CBMDF não soube informar a dinâmica do afogamento.