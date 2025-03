PMDF realiza blitz no Eixinho Sul na noite deste domingo (2/3)

A Polícia Militar (PMDF) organizou uma fiscalização no eixinho sul, na altura do estacionamento da estação 110 Sul, sentido Taguatinga, neste domingo (2/3). A operação, que começou às 21h, tinha o objetivo de combater a embriaguez ao volante e outras infrações de trânsito durante o período de carnaval.

O tenente Alexander, do Batalhão de Trânsito da PMDF e que está à frente da ação, disse que, apesar do aumento no consumo de álcool durante os festejos do período, a população do Distrito Federal costuma respeitar a lei.

Ainda assim, reforçou que os foliões priorizem a segurança ao se deslocarem. “Utilizem transporte público ou aplicativos. Se cada um fizer a sua parte, teremos um carnaval mais seguro, com menos acidentes, tanto nas rodovias quanto nas áreas urbanas”, ressaltou.

Bafômetro



Em pouco mais de uma hora de blitz, abordagens a condutores foram feitas para a verificação de documentos e a realização de testes de alcoolemia. Um motorista foi flagrado com índice de álcool superior ao permitido. “Tomei só uma cerveja, achei que dava para dirigir”, justificou, pedindo para não ter o nome divulgado.

Por sua vez, o motociclista Francis Robert, 54 anos, disse: “Fiz o teste tranquilo. Acho que é muito importante, já que muitos exageram (com a bebida) no carnaval. É importante curtir, mas com consciência".

A PMDF reforça que as fiscalizações continuarão nos próximos dias e orienta os motoristas a evitarem beber antes de conduzir qualquer veículo. A corporação tem previsto realizar outros bloqueios em diferentes pontos do DF até o fim do carnaval.