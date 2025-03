Lagartixa Chorosa: um bloco tradicional nas ruas do DF há quase 10 anos

Fundado em 2016, o bloco de carnaval brasiliense Lagartixa Chorosa nasceu para abrir os desfiles do Bloco do Calango Careta. A folia já está nas ruas do DF, nesta terça-feira (4/3), na quadra 106 da Asa Norte. A iniciativa foi de um grupo de amigos apaixonados pelo choro, alguns alunos e ex-alunos do Clube do Choro de Brasília, com a proposta de ter um repertório vibrante e compromisso social com a comunidade.

Um dos fundadores, Francisco Miranda, conta que a inspiração veio do desejo de ampliar a celebração carnavalesca e levar música para diferentes públicos. “A doutora Luciana, amiga nossa e também aluna do Clube do Choro, juntou uma turma e me convidou para criar o Lagartixa Chorosa. Desde então, abrimos o Carnaval do Calango Careta todos os anos”.

















Diferente de muitos blocos carnavalescos, Francisco destaque que o Lagartixa Chorosa não cobra cachê e nem se apresenta em festas privadas com remuneração. “Nosso compromisso é levar alegria. Todos os músicos participam voluntariamente, de coração aberto, para compartilhar música e emoção com as pessoas”, destaca o fundador.

Os ensaios do grupo sempre começam em outubro, aos sábados, no Parque Olhos d’Água, com apoio do IBRA. Uma semana antes do Carnaval no Parque para o público infantil, o Lagartixa se apresentou na APAE, na Casa o Vovô e encerram a programação nesta terça.

O grupo

Os músicos do Lagartixa Chorosa são apaixonados pelo choro e pelo desejo de tocar juntos. Muitos aprenderam música no Clube do Choro, como o próprio Francisco, que começou a tocar aos 51 anos, após se aposentar. “Nunca tinha pego num instrumento antes, e hoje faço parte desse grupo incrível”, conta.

Apesar da maioria dos integrantes já ter uma longa trajetória no mundo da música, o grupo conta com dois orientadores de peso: os maestros Zé Nogueira e Moacyr. Com quase uma década de história, o Lagartixa Chorosa tem o propósito de espalhar alegria e cultura por meio do choro, unindo tradição e inclusão em uma folia acessível todos os públicos.