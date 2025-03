Carnaval em Brasília: tempo permanece estável, com baixas chances de chuva

Hoje é terça-feira (4/3), dia oficial do carnaval. Para a multidão que, mais uma vez, tomará as ruas nas folias, é importante saber o que levar ao sair de casa. Para o quarto dia de festa, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o tempo no Distrito Federal não apresenta grandes mudanças. Guarda-chuva e capa não são essenciais, apenas preventivos — a previsão aponta para baixa possibilidade de chuvas, em áreas isoladas, com pancadas passageiras.

A temperatura mínima registrada na manhã desta terça foi de 19 °C. Ao longo do dia, a tendência é que as temperaturas subam. A máxima deve chegar a 29 °C. A umidade varia entre 85% e 40%. Os registros de ventos se apresentarão, conforme o instituto, de forma fraca a moderada.



























Ainda que o sol permaneça encoberto ao longo do dia, quem vai pular ao som das marchinhas deve estar preparado com garrafa d'água e protetor solar.