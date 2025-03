Confira a programação oficial desta terça-feira de carnaval

As folias carnvalescas não param em solo brasiliense. Pelo quarto dia consecutivo, a capital tem uma programação recheada de bloquinhos, com diferentes temáticas, para o gosto de todos os foliões. Das vias centrais do Plano Piloto até as ruas de Ceilândia, confira a programação completa dos mais de 10 blocos desta terça-feira (4/3).

Veja a programação

Pacotão

12h às 20h - 302 norte - percurso pela W3

Groove do Bem

16h às 23h – Taguatinga - Taguaparque

System Safadown - Ano 5

15h às 19h30 – Plano Piloto – Setor Comercial Sul

Bloco Bafo de Cana

15h às 20h – Guará – Estacionamento do CAVE

Bloco Vem Kemker

16h às 23h - Avenida central, quadra 01, conjunto 01, Setor Leste - Estrutural

CarnaSarau

16h às 23h – Ceilândia – Praça da Bíblia

Bloco Calango Alternativo

14h às 22h – Samambaia – QR 302 conjunto 8 Samambaia Sul - DF (estacionamento da Castelo Forte)

Bloco T.H.C.

15h às 21h – Plano Piloto – Estacionamento atrás do Conic



Leis de Gaga Kids

10h às 14h - Setor Comercial sul - Plataforma Setor Carnavalesco Sul

Leis de Gaga

14h às 22h - Setor Comercial sul - Plataforma Setor Carnavalesco Sul

Ventoinha de Canudo

16h20 às 22h - Concentração na Fonte da Torre de TV





































































































































Abaixo você confere a lista dos bloquinhos do pós-carnaval

8 de março de 2025 (sábado)

Bloco Vamos Fullgil

Horário: 15h às 22h

Local: Estacionamento do Eixo Cultural Ibero-Americano, Plano Piloto (RA I).

Bloco Infantil CarnaPati

Horário: 8h às 12h

Local: Estacionamento do Eixo Ibero-Americano, Plano Piloto (RA I).

Vai com as Profanas

Horário: 14h às 21h

Local: Galeria dos Estados, Plano Piloto (RA I).

9 de março de 2025 (domingo)

Bloco Carnaval Delas

Horário: 15h às 22h

Local: Praça São Sebastião, St. Tradicional, Planaltina.

Bloco Manga Botânica

Horário: 14h às 22h

Local: Parque Vivencial do Jardim Botânico.

Bloco CarnaFamília

Horário: 14h às 0h

Local: Vanguarda shows e eventos, rua 1, quadra 7, lote 20, residencial do Bosque São Sebastião.

15 de março de 2025 (sábado)

Bloco Praga de Baiano - A Bahia é Aqui!

Horário: 10h às 16h

Local: CLN 205/206 norte - estacionamento do Bloco D comércio local.

Ressaca STZ, não acaba nem quando termina

Horário: 14h às 18h

Local: Vila Planalto, iniciando na Rua Maranhão, seguindo pelas ruas Pacheco Fernandes, da Praça, Dona Alzira de Jesus, do Açougue, da Fazendinha, do Campo, até finalizar na Rua da Igreja.

Bloco Bora Coisar

Horário: 16h às 19h

Local: Setor Comercial Sul.

16 de março de 2025 (domingo)

CarnaFlash

Horário: 16h às 2h

Local: Praça da Bíblia (Setor P Qnp 19 E)

*A Secretária de Cultura pode atualizar datas, dias e horários.