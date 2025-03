Bloco Groove do Bem 2025 celebra os 40 anos do Axé Music no Taguaparque

O Taguaparque foi tomado pelo ritmo contagiante do Axé Music com mais uma edição do Bloco Groove do Bem. Nesta terça-feira (4/3), o evento celebrou os 40 anos do gênero que revolucionou o carnaval brasileiro, reunindo foliões de todas as idades para uma programação repleta de música, tradição e cultura afro-brasileira.

Criado em 2016, o bloco se consolida como um dos principais movimentos percussivos do Distrito Federal, promovendo inclusão social e valorização da diversidade cultural. O fundador do bloco, Ricardo Almeida, conhecido como Ricardinho Arte, destacou o crescimento do evento ao longo dos anos. “Começamos com oficinas gratuitas de tambores aqui no parque e hoje conseguimos reunir milhares de pessoas para celebrar a cultura afro-brasileira”, disse ao Correio.

A programação começou às 16h, com um baile infantil, incluindo apresentações lúdicas e a presença de personagens da Carreta Furacão e do universo Disney. A partir das 19h, o evento ganha ainda mais energia com o Blocão Cultural, que reúne grupos percussivos do DF, como Asé Dudú, Surdodum, Batalá, Rumblack, Filhos de Zé, Comboio Percussivo, Reza a Lenda, Sambadeiras de Bimba e Pró Capoeira.

Na sequência, a banda Groove do Bem apresenta um repertório recheado de clássicos do Axé, seguido pelo grupo Art Sublime.

Segundo Ricardo Almeida, a expectativa é superar o público do ano passado, que foi de cerca de 10 mil pessoas ao longo do evento. “Sabemos que o público vai mudando ao longo do dia. Tem a galera que curte o baile infantil e depois chega um público mais adulto para aproveitar a programação até o final. Esperamos mais de 15 mil pessoas conosco”, afirmou.

Entre os foliões, a carioca Valdenice Santos da Silva, de 60 anos. Para ela, o carnaval é a época mais aguardada do ano. “Conto os dias para chegar essa festa. Este ano, estou curtindo a folia aqui e no DF e estou gostando muito. Está uma maravilha”, disse, animada.

Mesmo morando em Brasília há apenas quatro anos, ela fez questão de viver intensamente o carnaval do DF. “Gosto de fantasiar, gosto de brincar, gosto de dançar. E o carnaval proporciona isso, né? Amor, paz, resiliência, tudo de bom”, enfatizou.