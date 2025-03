Tarifa zero: Ibaneis posta relato de cobrador sobre gratuidade no transporte

O governador Ibaneis Rocha (MDB) publicou, na manhã desta terça-feira (4/3), o relato de um cobrador que atua no transporte público do Distrito Federal. No texto, o funcionário elogiou a iniciativa "Vai de Graça" que tornou gratuito o acesso ao ônibus e metrô durante o feriado de carnaval.

"Gostaria de deixar registrado meu relato sobre o domingo de Carnaval com a gratuidade no transporte público. Foi simplesmente incrível ver a reação da população! Muitas pessoas aproveitaram para o lazer, outras para o trabalho, e os ambulantes puderam vender seus produtos nos blocos de Carnaval. Foi emocionante ver famílias inteiras utilizando a gratuidade para passeios, como uma grande família indo ao zoológico, além de pessoas voltando de cultos religiosos", disse o cobrador.

Em outro trecho, o funcionário escreveu que a iniciativa é democrática e beneficiou a todos e declarou que alguns passageiros desconheciam a gratuidade durante o feriado. "Por outro lado, foi engraçado perceber que muita gente ainda não sabia da gratuidade! O percurso transcorreu de forma tranquila, com o motorista cumprindo os horários e cobrador atentos à segurança, prevenindo vandalismo, assédio e violência. Simplesmente um show de organização", elogiou.































Na publicação, o governador escreveu que "é gratificante ver como nosso trabalho (do GDF) fez a diferença na vida da população. Esse é o nosso objetivo, oferecer mais comodidade e acessibilidade para todos, com transporte gratuito no Carnaval, domingos e feriados." Ibaneis finalizou dizendo que o governo espera que cada vez mais famílias, trabalhadores, jovens e toda a população aproveitem a oportunidade e a usufruam com consciência.