Ainda Estou Aqui: políticos do DF celebram primeiro Oscar do Brasil

A conquista do Oscar de melhor filme internacional pela produção brasileira Ainda Estou Aqui, neste domingo (2/3), repercutiu entre as autoridades do Distrito Federal. O governador Ibaneis Rocha (MDB), Ibaneis Rocha pontuou que o cinema brasileiro alcançou uma “importante conquista”. Segundo o chefe do Executivo local, a vitória “é mais do que merecida e reflete o talento e a capacidade desses profissionais que levam a nossa cultura ao mundo inteiro”, ressaltou.

A vice-governadora Celina Leão (PP) destacou que o Brasil “acaba de eternizar sua voz” ao celebrar a premiação. “Um marco para o nosso cinema, que hoje se torna imortal. Parabéns a todos os envolvidos nessa obra que arranca aplausos de todo o mundo e nos enche de orgulho”, afirmou.

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass foi mais direto na postagem. “É nosso! Viva o Brasil! Viva o cinema! Viva o audiovisual! Viva a nossa cultura!”, exclamou Leandro Grass.

"É DO BRASIL!", escreveu a deputada federal pelo PT, Erika Kokay. "Viva o cinema nacional! Viva a cultura brasileira. Viva a luta por democracia, por memória, verdade, justiça. Viva o Brasil. Viva Eunice Paiva! Ditadura nunca mais! Parabéns à equipe do maravilhoso Ainda estou aqui!"

Trajetória vitoriosa

Com campanha excepcional, o longa de Walter Salles somou mais de trinta prêmios, nacionais e internacionais, no decorrer da temporada. Ainda Estou Aqui conta a história de Eunice Paiva, que precisa seguir e cuidar de sua família, após o sumiço do marido, Rubens Paiva.

A trama é baseada no livro de mesmo nome, do autor Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens e Eunice. O filme derrotou, na categoria, Emília Peréz, Flow, A Garota da Agulha e A Semente do Fruto Sagrado.