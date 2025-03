Morre Liliana Naon, uma pessoa de fé e de amigos, aos 71 anos

Morreu na segunda-feira (3/3), Liliana Miranda Naon, aos 71 anos. Argentina, de Buenos Aires, radicada em Brasília havia 43 anos, tinha participação ativa na comunidade católica da cidade, em especial na Basílica São Francisco de Assis, e formou uma imensa legião de amigos brasileiros.

"Companheira maravilhosa, mãe amorosa, amiga para todas as horas. Sempre com uma alegria e um sorriso que contagiavam qualquer ambiente. Não há palavras para descrever seu carisma e simpatia. Foram 42 anos juntos, com a melhor esposa que eu poderia ter. No carnaval nos conhecemos e no carnaval nos despedimos… amor eterno!”, escreveu o marido Evandro Jucá da Silva.

Da união de Evandro e Liliana, nasceram Evandro José e Carlos Henrique — Kaká, como era conhecido, morreu há 15 anos em um acidente de carro. Pessoa de intensa fé, Liliana nunca esmoreceu.

"Liliana era de uma força impressionante e tinha uma enorme alegria de viver. Sempre muito animada, vivia rodeada de amigos, nos shows, nas festas. Vamos sentir muita falta", disse Sara Gentil, amiga de quase quatro décadas.

Liliana morreu em decorrência de uma infecção, no início do tratamento de um câncer, diagnosticado em janeiro. O velório será nesta quarta (5/3), a partir das 13h, na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança. O sepultamento está marcado para 15h30.