Foliões descartaram 21% menos lixo durante o carnaval de Brasília

Por Bárbara Xavier*

Desde o primeiro dia de carnaval (1º), os trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) foram retirados 5 mil sacos de lixo das ruas do Distrito Federal. Aproximadamente 15 toneladas de resíduos foram recolhidas este ano, uma queda de 21% em comparação ao ano passado. De acordo com o órgão, a diminuição nos números é resultado das campanhas educativas que têm sido realizadas desde 2018.



Andréa Almeida, diretora técnica do SLU, afirmou que, entre os anos de 2018 e 2025, houve uma redução gratificante de 80% do volume de resíduos no DF. A gestora ressaltou também que, neste ano, o órgão contou com 600 trabalhadores no período da manhã e 300 de noite, nos locais de maior aglomeração da cidade. Para os lugares menos movimentados, 150 trabalhadores se encontravam de plantão.

A diretora do SLU ressalta a importância de contribuir com o trabalho dos gariis, como descartar o lixo nos lugares certos e tomar o devido cuidado na hora de desfazer de objetos que podem gerar riscos, como vidros quebrados e outros materiais.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado