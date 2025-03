Procurando emprego? Agências do trabalhador voltam com 169 vagas após carnaval

Agências do trabalhador reabrem após feriado de carnaval com 169 vagas - (crédito: Marcello Casal JrAg..ncia Brasil)

Procurando trabalho depois do carnaval? O Distrito Federal amanhece nesta quarta-feira de cinzas (5/3) com 169 vagas disponíveis em suas Agências do trabalhador. Fechadas durante o feriado, as unidades abrem novamente às 14h, ofertando empregos para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência, incluindo oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência e para jovens aprendizes.

O posto que oferece mais oportunidades é de ladrilheiro. São 15 vagas no Noroeste, com salário de R$ 2.285,80. A chance não exige experiência e nem escolaridade. Já as outras 10 oportunidades são para a Asa Norte. A remuneração é de R$ 2.406,33. Para esta vaga, é necessário ter o ensino fundamental completo.

A lista traz 24 vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCDs). Destas, 20 são para auxiliar de lavanderia em Santa Maria. Com salário de R$ 1.518, a oportunidade exige o ensino fundamental completo dos interessados. Outras três vagas são para assistente de prevenção de perdas na zona industrial do Guará. A remuneração é de R$ 1.520 e a exigência é ter o ensino fundamental completo. A última vaga é para carregador em armazém, em Santa Maria. Com remuneração de R$ 1.518, a função exige experiência e o ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

* Com informações da Agência Brasília