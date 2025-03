Quarta-feira de Cinzas será de tempo abafado e calor, sem previsão de chuva

Bom dia, brasiliense! Se você é daqueles que só "começa" o ano depois do carnaval, chegou a hora de colocar os planos em prática. E, para iniciar a quarta-feira de Cinzas (5/3) com o pé direito, o ideal é caprichar no protetor solar e na hidratação, afinal, a expectativa é tempo aberto, com sol entre poucas nuvens e elevação das temperaturas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuvas.

Para os próximos dias, a previsão é de tempo abafado, calor da peste e céu com poucas chuvas. Também são esperadas rajadas de vento. As chuvas ainda devem voltar, em menor quantidade, até o fim do verão, que ocorre em 20 de março. Então, apesar do sol, não dispense o guarda-chuva de vez.

No Plano Piloto, a umidade relativa do ar deve variar entre 90% e 30%. Já a temperatura mínima foi de 18ºC e a máxima pode bater os 30º. Cuide da ressaca e bom "início" de semana.