Último dia de carnaval foi o mais tranquilo, segundo balanço do CBMDF

A terça-feira (4/3) foi o dia mais tranquilo do carnaval, segundo balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). O último dia de festa registrou 19 ocorrências, o menor número entre os quatro dias de folia.

No sábado (1/3), foram atendidos 32 chamadas e, no domingo (2/3), dia mais agitado, foram realizados 43 atendimentos. Na segunda-feira (3/3), as notificações caíram 40%, com 26 casos.

Durante os festejos, cerca de 1.200 bombeiros militares foram distribuídos em equipes que circulavam entre os foliões e postos de atendimentos estrategicamente localizados nas plataformas carnavalescas. A chamada Operação Carnaval atendeu, no total, 120 ocorrências, classificadas em:

- Alcoolemia: 56

- Entorse/fratura: 10

- Ferimento incisivo: 8

- Ferimento diverso: 6

- Agressão: 6

- Desmaio: 4

- Dificuldade respiratória: 4

- Mal súbito: 4

- Lombalgia: 2

- Hemorragia: 2

- Uso de drogas: 2

- Outros: 16



“Nossa avaliação do carnaval é condizente com o posto que ocupamos de 2ª capital mais segura do país. Além da organização em geral, todos os militares envolvidos ofereceram um atendimento eficiente e rápido, e isso resulta em uma grande percepção de segurança, garantindo a diversão que a população merece”, afirma o Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Leonardo Duarte Raslan.