Secretaria de Turismo seleciona propostas para o aniversário de Brasília

Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em planejar e executar o aniversário de 65 anos de Brasília, devem enviar suas propostas até o dia 29 de março. O envio deve ser feito por meio da ficha de inscrição disponível no anexo do edital de chamamento público, em formato PDF, para o e-mail protocolo@setur.df.gov.br.

As propostas para realização do evento deverão ser de até R$ 15 milhões e abranger a programação dos três dias de festa, de 19 a 21 de abril de 2025, na Esplanada dos Ministérios. A OSC será responsável por toda a programação cultural do aniversário, que deverá ser acessível para Pessoas Com Deficiência (PCD) e diverso, por meio de cotas étnico-raciais para artistas.



O resultado preliminar da seleção será divulgado, segundo o edital, em 3 de abril, com possibilidade de apresentação de recursos até o dia 7. Após essa etapa, a formalização do termo de colaboração será feita a partir de 9 de abril.

Confira o cronograma da seleção:

- 28/02 a 29/03– Envio das propostas pelas OSCs;

- 31/03 a 02/04– Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção;

- 03/04 – Divulgação do resultado preliminar;

- 07/04 – Interposição de Recursos contra o resultado preliminar;

- 08/04 – Análise dos recursos pela Comissão de Seleção;

- Após o dia 09/04 – Formalização do Termo de Colaboração.