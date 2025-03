É tempo de renovação espiritual! Missa marca início da quaresma no DF

Na capital do país, o primeiro dia da Quaresma foi celebrado com grande devoção. Na Quarta-feira de Cinzas, na Catedral Metropolitana, centenas de fiéis participaram da missa presidida pelo Cardeal Paulo Cezar Costa, que os convidou a um momento de introspecção e renovação espiritual. "Esse é um tempo forte, um tempo que a Igreja propõe para a nossa conversão, através da caridade, da oração e do jejum. Para mudarmos de vida e celebrarmos o mistério da morte e ressurreição do Senhor na Semana Santa", afirmou.

Ezio Neto, 27 anos, pretende usar esse período para focar no essencial. "Vou aproveitar para me concentrar mais nas conquistas que virão. Então, a meta é parar de perder tempo com coisas supérfluas, principalmente no celular, que me atrapalha bastante, e focar mais na família, nos amigos, no que é real. Saí de alguns grupos e apaguei perfis nas redes sociais", contou.

O casal Beatriz Cisteroli, 24, e Paulo Guti, 22, tem como objetivo se aproximar mais de Deus nesses 40 dias. "Meu propósito é viver o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós, fortalecer minha fé e minha relação com Deus. Por isso, optei por me abster de refrigerante, algo que faz parte da minha rotina e que será um desafio", disse Beatriz. Já Paulo escolheu abrir mão de hábitos que impactam sua saúde. "Meu principal objetivo é cuidar melhor da minha saúde, então vou me abster de fumar e também de refrigerante, que consumo bastante. Quero entender que o sacrifício é necessário e que precisamos estar dispostos a seguir os passos de Jesus", afirmou.

No fim da celebração, e como afirmação do início da Quaresma, os presentes tiveram o sinal da cruz feita na testa com cinzas. Geovanni Aires, 45, participou da missa ao lado do filho, João Paulo Nogueira, 11. O pai pretende usar esses dias para se dedicar à oração. "Vou jejuar e deixar de tomar refrigerante", afirmou. Inspirado pelo exemplo do pai, João decidiu se abster de doces e reduzir o tempo de televisão.

Campanha da fraternidade

Na Quarta-feira de Cinzas, a Igreja também dá início à Campanha da Fraternidade, que se estende ao longo do ano. Em 2025, o tema é "Fraternidade e Ecologia Integral". "A Campanha da Fraternidade quer ser um diálogo com a sociedade. Ela propõe um tema para que todos possam refletir. Esse ano, o convite é para olharmos toda a realidade como criação de Deus e compreendermos que nossa missão, diante do ser humano, do mundo, da cultura e da ecologia, deve ser a de preservação", explicou o Cardeal Paulo Cezar Costa.

Assim como em todos os anos, o papa Franscisco mandou uma mensagem de reflexão aos católicos. Ele convida a todos a caminharem juntos na esperança. "Precisamos trazer em mente a longa travessia do povo de Israel em direção à Terra Prometida, narrada no livro do Êxodo: a difícil passagem da escravidão para a liberdade, desejada e guiada pelo Senhor, que ama o seu povo e sempre lhe é fiel. E não podemos recordar o êxodo bíblico sem pensar em tantos irmãos e irmãs que, hoje, fogem de situações de miséria e violência e vão à procura de uma vida melhor para si e para seus entes queridos", diz a carta do pontífice.