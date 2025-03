Festival no Riacho Fundo vai premiar músicos e artistas do DF

O festival acontecerá nos dias 12 e 13 de abril, no Parque Ecológico do Riacho Fundo 1 - (crédito: maurenilson freire)

Estão abertas as inscrições para o 1º Festival de Música, Inclusão e Meio Ambiente do Riacho Fundo 1. O evento seleciona músicos que representam e fortaleçam minorias sociais e culturais, como artistas (PcD), mulheres, negros, indígenas e LGBTQIAPn+.

Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), o festival ocorrerá nos 12 e 13 de abril de 2025, das 13h às 18h, no Parque Ecológico do Riacho Fundo 1. Além de se apresentar para o público, os ganhadores receberão prêmios em dinheiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.festmima.com até o dia 13 de março.

Confira as categorias do Festival:

Categoria Melhor Música

1º Lugar: R$ 2.000,00 + Show pago no encerramento do festival (R$ 1.500,00)

2º Lugar: R$ 1.500,00

3º Lugar: R$ 1.000,00

Categoria Melhor Letra

1º Lugar: R$ 2.000,00 + Show pago no encerramento do festival (R$ 1.500,00)

2º Lugar: R$ 1.500,00

3º Lugar: R$ 1.000,00

Categoria Melhor Performance

1º Lugar: R$ 2.000,00 + Show pago no encerramento do festival (R$ 1.500,00)

2º Lugar: R$ 1.500,00

3º Lugar: R$ 1.000,00

Prêmio do Juri Popular

Artista mais votado pelo público: R$ 1.200,00





Arte, Inclusão e Meio Ambiente

O evento contará com dois dias de programação gratuita, incluindo apresentações musicais, oficinas de educação ambiental, roda de conversa para idosos e um espaço lúdico para crianças. Além da premiação para os melhores artistas nas categorias música, letra e performance, o festival promoverá ações de sustentabilidade, com a coleta seletiva de resíduos, distribuição de mudas do Cerrado e incentivo à mobilidade sustentável. Visando a inclusão, um dos pilares do projeto, o evento também contará com rampas de acesso, banheiros adaptados, audiodescrição para Pessoas com Deficiência Visual, intérpretes de Libras e facilitadores de mobilidade.