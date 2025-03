Estudantes de escolas públicas assistem a concerto no Teatro Nacional

Estudantes de diversas escolas públicas do Distrito Federal terão uma aula diferente nesta quinta-feira (6/2). Mais de 500 crianças, todas com menos de 10 anos, vão conhecer o Teatro Nacional Claudio Santoro e apreciar um concerto com a Orquestra Sinfônica, regida pelo maestro Cláudio Cohen. A apresentação começou às 9h, na Sala Martins Pena.

Trata-se de uma ação da própria Orquestra Sinfônica, em parceria com a Secretaria de Educação (SEEDF), que forneceu os ônibus para levar os alunos ao evento. Para o maestro Cohen, este é um momento oportuno para valorizar esta ação. "Vamos trazer os mais jovens para conhecer o espaço e ter contato com a música, após todos esses anos com o teatro fechado”, explica Cohen.

Em 2024, o projeto atendeu a mais de 6 mil crianças de escolas públicas do DF. Esta é a primeira ação de 2025 e muitas outras estão programadas para este ano.

*Com informações da Secec-DF