Vento gera sensação de frio de manhã no DF, mas dia deve ser de calor

O Distrito Federal amanheceu nesta quinta-feira (6/3), com uma forte ventania em diversas regiões da capital, que causaram uma sensação térmica mais fria, apesar das temperaturas ainda altas. Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), embora a manhã esteja com temperatura mais amena, o dia segue quente, com possibilidade de chuva isoladas e calor intenso durante a tarde.

A Estação Meteorológica do Gama registrou uma temperatura mínima de 18°C, e a previsão máxima prevista deve atingir 30°C, com um clima predominantemente quente e úmido. Apesar das manhãs mais frescas, a sensação térmica pode ser alterada pelos ventos, que causam uma leve redução na percepção de calor, mas a temperatura real continua alta, com baixa previsão de pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia.

De acordo com Olívio Bahia, metereologista do Inmet, o fenômeno de sensação térmica mais fria, se dá por conta da presença de ventos fortes no DF. "A ventania está roubando calor da pele, o que faz com que as pessoas sintam o clima mais frio do que a temperatura real. A sensação é mais agradável, mas a temperatura continua alta", explicou ao Correio.

O especialista também falou sobre a previsão para o fim de semana. "As condições de tempo devem se manter parecidas até o final da semana, com calor e chuvas fracas. Uma possível mudança na situação climática pode ocorrer somente no final da próxima semana, quando as chuvas podem ficar mais intensas", completou o meteorologista.