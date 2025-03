Ciclone extratropical no Brasil ameaça o DF com aumento de chuvas

A mudança no clima será impulsionada pela formação do ciclone na costa da Argentina, que será a origem da frente fria - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um ciclone extratropical atingirá o Brasil e afetará toda a região Sul do país, mas também terá reflexos no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com a chegada do fenômeno climático nesta sexta-feira (7/3), o volume de chuvas na capital pode aumentar na próxima semana, devido o aumento da umidade atmosférica, favorecendo a chegada das precipitações.

A mudança no clima será impulsionada pela formação do ciclone na costa da Argentina, que será a fonte de origem da frente fria. Esse sistema provocará queda nas temperaturas e chuvas intensas no Sul do Brasil, devido ao encontro entre massas de ar fria e quente.

Apesar da intensidade do fenômeno na região Sul, os impactos no DF serão limitados. De acordo com Daisy Moraes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o ciclone não atingirá diretamente a região central do país. No entanto, trará mudanças climáticas na capital. "Esse ciclone não chega ao DF. O que pode acontecer é a organização de um canal de umidade, que aumenta a possibilidade de chuvas, mas sem previsão de tempestades fortes", explicou ao Correio.

Segundo a especialista, os modelos meteorológicos indicam que as chuvas podem ocorrer ao longo da próxima semana, mas a intensidade ainda é incerta. "Com esse aumento da umidade, os modelos podem indicar menos chuva ou até alguma precipitação mais forte, mas, por enquanto, não há previsão de eventos extremos", acrescentou.



























Tempo no DF

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada foi de 18°C na Estação Meteorológica do Gama, mas a previsão é de máxima de 30°C ao longo do dia, com possibilidade de chuvas isoladas nesta quinta (6/3).

De acordo com Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, a sensação de frio é causada, principalmente, pela ventania. “Os ventos fortes estão roubando calor da pele, o que faz com que as pessoas sintam o clima mais frio do que a temperatura real. A sensação é mais agradável, mas a temperatura continua alta”, explicou ao Correio.

O especialista destacou que as condições climáticas devem se manter assim até o fim de semana, com calor e chuvas fracas. Já uma mudança mais significativa pode ocorrer apenas no final da próxima semana, quando há previsão de chuvas mais intensas. Até lá, os brasilienses seguem alternando entre o casaco e o guarda-sol.