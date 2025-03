Veja como se cadastrar para o sorteio do Nota Legal. Inscrições terminam dia 12

Os contribuintes que querem participar do sorteio do programa Nota Legal têm até 12 de março para se inscrever. Para se cadastrar, basta acessar site da Nota Legal na aba "Quero me Cadastrar" e adicionar suas informações.

É necessário preencher seu CPF, telefone para contato, e-mail e nome dos pais. Só pode se cadastrar quem não tem débitos com a Receita do Distrito Federal. Para consultar seu nome, acesse o Portal de Serviços da Receita do DF.

O primeiro sorteio deste ano está marcado para 21 de maio. Além do sorteio, os cadastrados no programa podem obter abatimento no pagamento do IPTU e do IPVA. Neste ano, o total de indicações somou R$ R$ 93,3 milhões para desconto.



Confira o valor dos prêmios deste ano

1 prêmio de R$ 500 mil

2 prêmios de R$ 200 mil

3 prêmios de R$ 100 mil

4 prêmios de R$ 50 mil

10 prêmios de R$ 10 mil

30 prêmios de R$ 5 mil

50 prêmios de R$ 1 mil

500 prêmios de R$ 200

12 mil prêmios de R$ 100