No Dia Internacional da Mulher, zoológico oferece entrada gratuita para elas

O Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (8/3), terá uma atração especial para elas. Durante todo o dia, o Zoológico de Brasília oferecerá entrada gratuita para as mulheres, além de uma programação que contará com passeios guiados e um sorteio exclusivo.

As visitas com o guia acontecerão no sábado e no domingo, a partir das 9h30. O ponto de encontro será em frente à estátua do elefante, ao lado da entrada do parque. Durante o trajeto, os visitantes irão conhecer a rotina dos animais, observar o funcionamento do zoológico, assistir e aprender sobre o cuidado com a fauna.

Outra atividade será a “Zoo Experiência”, voltada para 120 mulheres sorteadas. Os passeios serão neste fim de semana, às 9h30 e às 14h, no sábado e no domingo. As contempladas serão contatadas nesta quinta-feira (6/03) para participarem da proposta.

A ação é uma forma de reconhecer a luta das mulheres ao longo dos anos, além de reconhecer esse dia e destacar a importância da data. “O Dia Internacional da Mulher representa a luta e as conquistas femininas ao longo da história. Com essa ação, queremos proporcionar um momento especial de conexão com a natureza, conhecimento e lazer, como uma forma de presenteá-las”, afirmou o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Oliveira.

"A programação é uma oportunidade de fazer algo diferente do cotidiano, além de ser um momento de conhecimento para todas as visitantes, incentivando o contato com a biodiversidade e a conscientização sobre a preservação e a conservação das espécies", ressaltou Oliveira.

O horário de funcionamento do parque é das 8h30 às 17h. A bilheteria encerra a venda dos ingressos às 16h.

