Secretaria de Esportes destina R$ 9,1 milhões para a Piscina com Ondas

A Secretaria de Esportes do Distrito Federal (SEL-DF) repassou R$ 9,1 milhões à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) para a reabertura da Piscina com Ondas do Parque da Cidade. O repasse foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira. O recurso será investido na contratação da empresa responsável pela obra, além de cobrir gastos com projetos, licenças e outorgas.

Usuários comemoram a possibilidade de reabertura da piscina, que irá movimentar o maior parque da América Latina. O aposentado Sérgio Neves, de 75 anos, disse que corre no Parque da Cidade diariamente há 40 anos. Ele lembrou que levava os filhos para brincar na Piscina com Ondas e que a área era muito movimentada. "As famílias vinham para cá, muita gente jogava bola, as pessoas faziam piqueniques. Era realmente muito legal", comentou.

A bancária Dércia Paula de Guimarães, 49 anos, faz caminhadas no Parque da Cidade com a filha e os cachorros da família. Ela acredita que a volta da Piscina com Ondas é importante para incentivar os jovens a terem contato com a natureza, andarem no sol e saírem das telas. "Quando eu era bem pequena, vinha na Piscina com Ondas. Quero que minha filha tenha o contato que eu tive quando ela ainda era aberta ao público", completou.

Edriana Quadrado, 48 anos, moradora da Asa Norte e servidora pública, considera o espaço do Parque da Cidade de extrema importância. Para ela, a piscina representa acesso igualitário ao lazer para os moradores do DF. "Água e a piscina para natação são essenciais para todas as idades, e é uma opção escassa na capital", disse.

Reforma

A Engemil — Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda, foi a empresa contratada para a obra, cujo investimento total previsto é de R$ 18,2 milhões. Além do restauro, está prevista a instalação de novos equipamentos, como brinquedos aquáticos. A entrega final prevê a Piscina com Ondas, o rio lento, a piscina infantil (baby e kids) e demais edificações do complexo aquático.

Maquete do novo complexo divulgada pelo GDF (foto: Novacap)

O secretário de Esporte, Renato Junqueira, ressaltou a importância do projeto: "A reabertura da Piscina com Ondas é um marco para o Distrito Federal. Estamos investindo para resgatar um ícone do Parque da Cidade, criando um ambiente moderno e inclusivo para toda a população."

A piscina está fechada desde 1997. Junqueira afirmou que a previsão para a reabertura é de 12 a 18 meses e que ainda haverá planejamento para questões como horários de funcionamento e gratuidade para públicos específicos. "O intuito principal da obra é trazer mais oportunidade de lazer para a população do DF", destacou.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho