Polícia prende dois homens por receptação de celulares e porte de drogas

Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de receptação de celulares furtados e porte de drogas. As ações ocorreram na Candangolândia e na Asa Sul e os criminosos foram capturados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) nesta quinta-feira (6/3).

A primeira prisão ocorreu por volta das 16h30, quando policiais do Grupo Tático Operacional do 45º Batalhão (GTOP 45) abordaram um indivíduo na Candangolândia e constataram que ele portava um celular com restrição de furto.

No Setor Comercial Sul, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), por meio do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), prenderam outro suspeito por receptação de um celular roubado. Com ele, também foram encontrados R$ 173 em espécie e uma porção de crack.

O homem tinha antecedentes criminais por ameaça, furto e tráfico interestadual. Após serem detidos, os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados às delegacias de polícia para os procedimentos legais.