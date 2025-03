PMDF apreende 378 armas brancas, entre facas e tesouras, no carnaval

Em balanço feito, na manhã desta quarta-feira(5/3), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) destacou o sucesso do esquema de segurança reforçada nos cinco primeiros dias de carnaval em Brasília. Segundo o levantamento da corporação, foram apreendidas 113 facas e 265 tesouras do dia 1º a 5 de março. No trânsito, 330 condutores foram flagrados dirigindo sob a influência de álcool. Para a Comandante Geral da PMDF, coronel Ana Paula Habka, o saldo positivo se deve ao planejamento antecipado.

"A gente sabia que, neste ano, teríamos um número maior de foliões, considerando o 'Vai de Graça'. Então, a Polícia Militar empregou os policiais nos pontos certos, fazendo revistas de forma rigorosa, nas estações rodoviárias e do metrô e também nas entradas dos blocos. Pudemos recolher, dessa forma, vários objetos que pudessem trazer insegurança ao folião", afirmou a coronel, ao Correio.

Substâncias entorpecentes, como maconha, cocaína, skank, lança perfume e ecstasy, também foram apreendidas. No carnaval, não houve ocorrências graves, como lesões corporais ou homicídios. Para garantir a segurança das crianças, foram entregues 1470 pulseirinhas de identificação. O planejamento para os eventos carnavalescos da PMDF permanece até o próximo dia 15.

Cidade da Segurança Pública

Na última sexta-feira (28/2), o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou as estratégias das forças de segurança e dos órgãos do governo para garantir um carnaval seguro para foliões e moradores da capital. A principal novidade foi a inauguração da Cidade da Segurança Pública, que funciona 24h durante as festas, no estacionamento norte da Torre de TV e conta com a atuação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros.

Ao todo, mais de 5,7 mil militares das forças de segurança aturam nas ruas e nos blocos espalhados pelo DF. A Esplanada dos Ministérios foi o principal ponto de concentração dos eventos e teve vias interditadas diariamente.

Ocorrências da PMDF

- 2 por uso e porte de substância entorpecente;

- 2 por roubos;

- 2 por tráfico de drogas;

- 1 foragido da Justiça detido;

- 1 celular roubado recuperado.

Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs):

- 18 TCOs PMDF: “porte de arma branca”;

- 5 TCOs PMDF por porte de entorpecentes;

- 2 TCOs PMDF por porte de arma de choque.

TCOs lavrados na PCDF

- 14 por ocorrências diversas

Ilícito administrativo (apreensão sem a confecção do TCO):

- 13 apreensões de entorpecentes

Objetos dispensados ou apreendidos:

- 113 facas;

- 28 canivetes;

- 265 tesouras;

- 10 estiletes;

- 5 navalha;

- 5 espargidores;

- 6 armas de choque;

- 11 aerosóis;

- 01 soco-inglês;

- 03 simulacro de arma de fogo;

- 48 objetos diversos.

Sustâncias entorpecentes apreendidas:

- Maconha: 451,45g;

- Cocaína: 5,8g;

- Skank: 45g;

- Haxixe: 0,8g;

- Ecstasy: 11 comprimidos;

- Lança Perfume: três frascos;

- Diversos: 15,5g.

Dados do trânsito:

- Veículos abordados: 4576;

- Ocorrências atendidas: 30;

- Detidos: 4;

- Condutores dirigindo sob a influência de álcool: 330;

- Autos de Infração Aplicados: 3322;

- Veículos conduzidos para o depósito: 33;

- Condutores inabilitados: 58;

- Notificações de celular: 176.