Carnaval registra aumento em recusas a teste do bafômetro no DF

A fiscalização de motoristas alcoolizados realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi reforçada no carnaval de 2025 em comparação ao último ano. Entre a sexta-feira (28/2) e a quarta-feira de cinzas (5/3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuou 2.363 testes de etilômetro em 78 pontos de fiscalização, que ocasionaram a prisão de cinco motoristas por dirigir sob o efeito de álcool, além de 99 por se recusarem a realizar o teste do bafômetro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No ano passado, foram aplicados 415 testes, enquanto em 2025 esse número saltou para 2.363, quase seis vezes mais. O total de autuações por constatação de embriaguez teve uma redução, passando de sete em 2024 para cinco neste ano. As recusas ao teste do bafômetro aumentaram significativamente, de 18 no ano passado para 99 em 2025.

No total, 1.418 veículos e 2.092 pessoas passaram pela fiscalização da PRF no feriado. A superintendente da PRF no Distrito Federal, Adriana Pivato, destacou a importância de ações integradas de fiscalização e educação para o trânsito. "Com essa maior rigidez, a Polícia Rodoviária espera coibir a combinação de álcool e direção, um dos principais fatores de risco para acidentes graves", disse. “O reforço na fiscalização demonstra o compromisso em preservar vidas e reduzir os acidentes causados por motoristas que insistem em desrespeitar a legislação”, completou a superintendente.

* Com informações da PRF