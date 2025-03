"Fantasma do Comunismo" leva a premiação de melhor fantasia do carnaval 2025

Na tarde desta sexta-feira (7/3), foram anunciados, no auditório do Correio Braziliense, os vencedores da 8ª edição do CB.Folia, premiação que celebra e valoriza o carnaval de Brasília. O júri técnico escolheu o "Fantasma do Comunismo" como o melhor fantasia do carnaval de 2025.

"O carnaval é uma ocasião maravilhosa da cultura brasileira. Ter a liberdade de fazer o que quiser, dentro da democracia, é maravilhoso. Então que ele continue", afirmou Keila Cristina, de 50 anos, figura por trás da enigmática fantasia.

Sempre que pode, Keila participa da folia brasiliense, no Pacotão, um dos blocos mais tradicionais de Brasília, devido ao seu histórico de crítica política. Keila explicou a escolha da fantasia politicamente engajada. "Pelo momento que não só o país, mas o mundo está passando, sempre vemos discussões políticas, e volta e meia, o fantasma do comunismo é citado nessas discussões", disse.

Segundo ela, a fantasia vermelha, que carrega o símbolo do partido comunista (foice e martelo unidos) em dourado, não é bem digerida por muitas pessoas. Keila admite que no início de seu planejamento pensou se sofreria alguma violência por conta do traje. "Cheguei sim a pensar nisso, porém, refleti mais e por não ter medo, ainda mais no carnaval, que é uma festa livre", afirmou.

Sobre o carnaval de 2025, a foliã destacou que foi uma edição muito boa. "Foi tudo muito lindo e com muito respeito." Ela também comparou esta edição com a passada. "As pessoas voltaram a sorrir, voltaram a sentir mais liberdade para mostrar sua diversidade nas ruas", completou.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho