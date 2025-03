CB.Folia: bloco das Montadas é o vencedor na categoria do voto popular

Nesta sexta-feira (7/3), foram anunciados no auditório do Correio Braziliense os vencedores da 8ª edição do CB.Folia, premiação que celebra e valoriza os melhores blocos do Carnaval de Brasília. O grande vencedor do voto popular foi o Bloco das Montadas.

A diretora do bloco, Ruth Venceremos, compartilhou o sentimento de felicidade por ter sido escolhida pela população. "Estamos muito emocionados, porque, de fato, é uma conquista importante. Esse reconhecimento consolida nosso trabalho como um ativo cultural essencial do Carnaval de Brasília. Ser um bloco LGBT e ser eleito o melhor bloco numa votação popular é algo muito significativo, pois demonstra que não são apenas LGBTs que participam dessa festa, mas toda a sociedade. O Bloco das Montadas se tornou um verdadeiro símbolo de inclusão, atraindo pessoas de todas as orientações, que se unem para fazer essa festa bonita que é o Carnaval", disse Ruth.

Ela também afirmou que o prêmio reforça a motivação para continuar. "Sabemos que fazer carnaval não é fácil, mas estamos aqui para mostrar que o Distrito Federal é, sim, um polo importante no cenário carnavalesco. Precisamos de mais incentivos e políticas públicas para fortalecer essa tradição. O carnaval só é possível graças aos foliões que tomam as ruas. Este bloco começou com 500 pessoas e, este ano, contou com 15 mil participantes. Isso é o que importa para a gente: a conexão com o povo brasiliense e com os foliões. Agradecemos novamente e, como diz o hino do bloco: vem pra rua, sai de casa, vem pro Bloco e vem montada!", concluiu.

O prêmio

Em 2025, o Correio Braziliense, a Clube FM e a TV Brasília têm o prazer de apresentar a 8ª edição do Prêmio #CBFolia, que celebra e valoriza os melhores blocos de Carnaval de Brasília. Mais do que um reconhecimento, a iniciativa reforça a importância da cultura carnavalesca no Distrito Federal, exaltando sua diversidade musical e fortalecendo o vínculo do brasiliense com a cidade.