CB.Folia: Divinas Tetas leva prêmio de melhor bloco pelo júri técnico

Nesta sexta-feira (7/3), foram anunciados no auditório do Correio Braziliense os vencedores da 8ª edição do CB.Folia, premiação que celebra e valoriza os melhores blocos do Carnaval de Brasília. O grande vencedor do Júri Técnico foi o Bloco Divinas Tetas, que se destacou pela música e criatividade.

O idealizador do bloco, Aluísio Louis, comemora o prêmio e afirma estar muito feliz. "São 10 anos de bloco, e acho que é muito complexo fazer carnaval; dá muito trabalho. A gente se dedica bastante. E ver esse reconhecimento, não só do público no dia, mas também por meio deste prêmio, nos dá um gás para continuarmos fazendo e existindo", disse Aluísio.

Em segundo lugar ficou o tradicional Pacotão. A rainha do bloco, Claudia Soares, comenta que o carnaval deste ano será lembrado como maravilhoso. "Esse bloco sempre atrai muita gente, com muita alegria. Estamos sempre na luta contra o sistema político. Somos um bloco que reivindica melhores salários, mais segurança e melhor qualidade de vida para o povo brasileiro. O Pacotão reforça esse grito de que o povo brasileiro precisa ser ouvido, e poder participar deste prêmio é muito significativo", afirmou.

O Bloco das Montadasficou na terceira posição. A diretora do bloco, Ruth Venceremos, compartilhou sua emoção. "Acho que estamos de alma lavada, no sentido de que entregamos ao público uma programação bastante rica e diversificada. Elegemos como tema da edição ‘Ritmos do Brasil’, para fazer uma passagem pela riqueza da musicalidade brasileira. Tivemos uma área voltada para pessoas com deficiência, um espaço para acolher pessoas que sofreram algum tipo de violência ou crianças que se perderam. Acho que entregamos um bloco de excelência para o carnaval de Brasília. Não é à toa que não houve incidentes. Continuamos fazendo um carnaval da diversidade", avaliou Ruth.

O prêmio

Em 2025, o Correio Braziliense, a rádio Clube FM e a TV Brasília têm o prazer de apresentar a 8ª edição do Prêmio #CBFolia, que celebra e valoriza os melhores blocos de Carnaval de Brasília. Mais do que um reconhecimento, a iniciativa reforça a importância da cultura carnavalesca no Distrito Federal, exaltando sua diversidade musical e fortalecendo o vínculo do brasiliense com a cidade.