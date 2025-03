CB.Folia: Fred e Pedrita Flintstones ganham melhor fantasia infantil

Na tarde desta sexta-feira (7/3), foram anunciados, no auditório do Correio Braziliense, os vencedores da 8ª edição do CB.Folia, premiação que celebra e valoriza as melhores fantasias do Carnaval de Brasília. O júri técnico escolheu os pequenos Pedro e Maria Fernanda, que estavam fantasiados de Fred e Pedrita Flintstones, como a melhor fantasia mirim da edição de 2025.

A família de Armindo Riedel, de 42 anos, participa tradicionalmente dos bloquinhos da capital. “O carnaval sempre foi uma das festas mais esperadas para nós. Agora, que estamos com os pequenos, exploramos opções de carnaval mais tranquilo e com mais segurança”, afirma.

Orgulhoso, o pai conta a razão da escolha das fantasias. “O nome dele (filho) é Pedro, e o da minha filha seria Pedrita em homenagem à vó, porém, acabou virando Maria Fernanda. Então usamos essa simbologia da versão feminina de "Pedro" como ideia para a fantasia. Para o Pedro, colocamos a fantasia do Fred que ficou melhor”, explica.

Com um longa história com o carnaval da capital, o pai avalia positivamente a edição de 2025. “Achamos bastante seguro, sem brigas e violência. Ficamos no bloco Ventoinha de Canudo, que é mais focado no público infantil. Teve reforço na segurança, brincadeiras para as crianças e também para os adultos”, comenta.

Armindo disse que ficou surpreso com o convite para a premiação. “Foi uma grande surpresa. Não esperávamos que tomasse essa proporção. Ficamos muito felizes com o resultado”. Ainda não há planos concretos para o ano que vem, entretanto, afirma que a preparação será maior. “Iremos nos preparar melhor para evitar a concorrência nas fantasias”, completa, em tom de brincadeira.

Reconhecimento

Em 2025, o Correio Braziliense, a Clube FM e a TV Brasília têm o prazer de apresentar a 8ª edição do Prêmio #CBFolia, que celebra e valoriza os melhores blocos de Carnaval de Brasília. Mais do que um reconhecimento, a iniciativa reforça a importância da cultura carnavalesca no Distrito Federal, exaltando sua diversidade musical e fortalecendo o vínculo do brasiliense com a cidade.





