Homem é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de munição

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (6/3), em Samambaia, suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido. A investigação da da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) teve início após a polícia receber informações de que um imóvel na Quadra 411 da região estaria sendo utilizado como depósito de drogas, supostamente para abastecer o mercado durante o período de Carnaval.

Após monitoramento e levantamento de dados, os policiais identificaram a residência e observaram uma intensa movimentação de pessoas no local. Durante a abordagem, o suspeito negou morar no local, mas com ele foram encontradas as chaves que abriam o portão da casa.

Diante das evidências, os policiais realizaram uma busca no imóvel. Na residência, foram apreendidos centenas de comprimidos de MDMA, porções de maconha e tabletes de DRY, uma variedade de maconha de alto valor, cujo cigarro pode custar até R$ 500 no mercado paralelo. Além disso, foram encontradas munições de calibre .380 sem autorização legal.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso permitido. Se condenado, ele pode pegar até 18 anos de prisão.