Número de passageiros no Metrô do DF aumentou 44,67% durante o carnaval

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) registrou 306.099 usuários durante o carnaval - (crédito: Reprodução: Agência Brasília - Renato Alves)

Devido ao programa “Vai de Graça”, que garantiu a gratuidade das passagens dos transportes públicos do DF aos domingos e feriados, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) registrou 306.099 usuários durante o carnaval. Esse número representa um aumento de 94,5 mil pessoas em relação ao mesmo período do ano passado.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em contrapartida ao grande número de usuários, poucas ocorrências de vandalismo foram registradas. Apenas registros de baixo potencial foram informados. Quinze capas de “botão soco" foram danificadas e já substituídas; uma porta de veículo trincada; e quatro janelas basculantes danificadas.

Leia também: Donos de bar usavam estabelecimento para vender drogas no Riacho Fundo



O diretor de Operação e Manutenção do Metrô-DF, Márcio Aquino, afirma que o objetivo para as próximas operações é reduzir ainda mais o número de vandalismo: “O ideal, sabemos, é zerar esse número. Mas podemos considerar que as diversas estratégias preventivas, incluindo campanha de conscientização, além dos esforços combinados da equipe operacional e das demais forças de segurança do Governo do Distrito Federal, foram bem-sucedidas”, disse.

A operação do metrô durante o carnaval contou com um grande número de funcionários. Ao todo, 590 empregados atenderam à demanda dos usuários. Foram realizados 171 atendimentos de pessoas com deficiência e 28 de primeiros-socorros, feitos pelos agentes de estação e pelo Corpo de Segurança Operacional.

Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho