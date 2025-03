Carro capota após acidente no Eixão Sul, na altura da 111, nesta sexta (7/3)

Apesar da gravidade do acidente, os dois condutores, únicos ocupantes dos veículos, saíram ilesos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro capotou na tarde desta sexta-feira (7/3), após bater em outro veículo na altura da Quadra 111 do Eixão Sul. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as equipes de resgate se depararam com um Honda/Civic capotado na via e um Hyundai/HB20S parado às margens da rodovia.

Apesar da gravidade do acidente, os dois condutores, únicos ocupantes dos veículos, saíram ilesos e não necessitaram de atendimento hospitalar. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) ficou responsável pelo local.