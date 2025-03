Carnafamília: saiba quando e onde será a 3ª edição

Por Bárbara Xavier*

O Carnafamília chega à sua 3ª edição neste domingo (09/3). A apresentação do evento neste ano ficou a cargo de Kelly Costty e Isaac Mendes, em um novo local, uma estrutura maior e uma programação diversificada para as crianças aproveitarem. A partir das 16h, aproveitando o clima de pós-carnaval, com uma folia de oito horas de duração, contando com um palco alternativo e atrações dedicadas aos pequenos.

DJ Belli vai animar a garotada à beira da piscina, enquanto aproveitam os brinquedos infláveis, e no encerramento da programação infantil, a Fanfarra Rataria Lunática é quem toma conta.

Para os adultos, no palco principal apresenta shows como Thiago Calazans e sua banda, Dj Lucas Durães e da MC Lana, garantindo muita música e diversão à noite. O evento terá uma praça de alimentação com variadas opções gastronômicas.

A assessoria do Carnafamília informou que a expectativa de público supera os mil foliões. O evento faz parte do DF Folia, realizado pelo Instituto Rosa dos Ventos, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e GDF, em parceria com a Vanguarda Shows e Eventos e apoio da Administração Regional de São Sebastião.

“O Carnafamília 2025 é um evento para as famílias que buscam celebrar a alegria do carnaval num ambiente seguro e divertido. Prepare sua fantasia, convide seus amigos e familiares e venha fazer parte dessa grande festa”, destaca Cristiano Sampaio, organizador do evento.

Data: 09 de março de 2025;

Horário: 16h às 00h;

Local: Vanguarda Shows e Eventos - Rua 01, quadra 07, Residencial do Bosque, São Sebastião;

Classificação indicativa: livre;

Mais informações: @iaceb_df.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho